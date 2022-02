“In de eerste rondjes had hij de snelheid om goud te pakken, maar hij kon het niet volhouden. Het is jammer dat zijn rug zo’n groot probleem is, waardoor hij zich niet optimaal kan voorbereiden”, sprak Koss.

De Noor vindt dat Kramer een enorme erfenis achterlaat wanneer hij stopt met schaatsen. "Normaal gesproken staat een schaatser maximaal een jaar of vijf aan de top, maar hij heeft het vijftien jaar volgehouden."

Ad

Beijing 2022 | Kramer: "Ik had meer van mijzelf verwacht"

Beijing 2022 Beijing 2022 | "Kramer voelt dat het tijd is om plaats te maken" - Erik Jan Kooijman in De Slotronde EEN UUR GELEDEN

Erfenis

“Hij is misschien wel de beste aller tijden. Sven heeft een ongelooflijke carrière gehad waarin hij de sport heeft veranderd.”

Koss prijst ook de persoon Kramer. “Hij is een fantastische persoonlijkheid die veel sympathie en respect verdient. Of je nu uit Nederland komt of niet, iedereen houdt van Sven Kramer.”

Beijing 2022 | Dit is de laatste 5000 meter van Sven Kramer

WAAR KIJK JE?

De olympische vlam brandt! Twee weken lang worden we tijdens de Olympische Spelen getrakteerd op prachtige topsport terwijl er wordt gestreden om olympische medailles. Iedere minuut van de Olympische Spelen Beijing 2022 zie je op discovery+ . Kijk alle streams van alle onderdelen van start tot finish. Tot 20 februari betaal je €29.99 voor een jaar lang sport.

Beijing 2022 Beijing 2022 | "Iedereen houdt van Kramer" - Johann Olav Koss over afscheid van een legende 2 UUR GELEDEN