"Het lijkt me niet verstandig om het regime van het land waar ik ga verblijven te bekritiseren," had Van der Poel, in Peking ondanks een schaatsrel goed voor twee gouden medailles, voorafgaand aan Beijing 2022 laten optekenen en ook nu nog houdt hij een slag om de arm. "Ik denk niet dat ik er al te veel over moet zeggen, zolang er nog een deel van de Zweedse afvaardiging in China is."

"De Olympische Spelen zijn een geweldig evenement waar de wereld verenigd wordt en landen elkaar treffen, maar die organiseerde Hitler ook voordat hij Polen binnenviel", trekt de stayer een parallel met de Spelen van 1936 in Berlijn. "Ik denk dat het extreem onverantwoord is om een land dat dusdanig flagrant de mensenrechten schendt zoals China nu doet."

Niet besproken met collega's

Over de plaatselijke bevolking en zijn tijd in het olympisch dorp is de Zweed dan wel weer heel positief: "De Chinezen die ik ontmoette waren allemaal geweldig. Ik had het achter de schermen enorm naar mijn zin."

Of hij de situatie ook met zijn collega's besprak? "Nee, we richten ons volledig op de sport en praten niet over wereldpolitiek."

