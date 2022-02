Beijing 2022

Een wereldrecord en olympisch goud, hoe omschrijf je deze prestatie?

"Het is het perfecte einde van het perfecte sprookje. We moeten ons af en toe in onze arm knijpen, want wat Nils presteert is ongelofelijk. Het is een sprookje geweest van begin tot eind. We hebben tegen elkaar gezegd dat een wereldrecord en een olympisch record het perfecte einde zou zijn, net als Tommie Gustafson dat deed in 1988."

Is dit het einde van het sprookje?

"Als ik Niels zo hoor dan denk ik van wel. Er zijn heel veel andere dingen die hij wil doen. Ik weet het nog niet zeker. Niels zegt dat hij misschien doorgaat, maar ik voel aan alles dat hij andere dingen wil oppakken."

