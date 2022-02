Historisch

Dankzij de gouden medaille schrijft Wüst opnieuw geschiedenis. Ze was al de meest succesvolle Nederlandse olympiër ooit en ook was ze al de meest succesvolle schaatser ooit op de Olympische Spelen. Met deze titel erbij is Wüst ook de eerste atleet ooit die op vijf Olympische Winterspelen op rij een gouden medaille wint. Ze is bovendien de eerste vrouw in de algemene olympische geschiedenis die dit voor elkaar krijgt. Na goud in Turijn, Vancouver, Sotsji en Pyeongchang is het nu dus ook raak in Peking.

De wedstrijd

Voor de dweilpauze zette Evgeniia Lalenkova de snelste tijd neer met 1:55:74. Na de dweil verscheen de eerste Nederlandse aan de start. Marijke Groenewoud nam het op tegen de Chinese Yin Qi en reed een indrukwekkende race. Ze knalde er vol in en opende snel. Het tempo zakte niet ver in tijdens de race en met een tijd van 1:54:97 stond Groenewoud bovenaan.

Beijing 2022 | De 1500 meter van Groenewoud

Lang kan Groenewoud niet genieten van de eerste plek, want al snel werd ze van de hot seat gestoten door landgenote Antoinette de Jong. De Jong reed eerder deze Olympische Spelen nog een zeer teleurstellende 3000 meter, maar herpakte zich om de 1500 meter. Met een tijd van 1:54:82 kon De Jong tevreden zijn.

Het hoogtepunt voor Nederland moest toen echter nog komen. Ireen Wüst stond voor de laatste keer aan de start op een olympische 1500 meter en maakte veel indruk. Ze reed een uitstekend opgebouwde race en kwam in een olympisch record van 1:53:28 over de streep. Met name de slotronde van 30,8 was erg indrukwekkend. De reactie van Wüst sprak boekdelen, want de armen gingen de lucht in. Daarna moesten er echter nog drie ritten verreden worden. .

Beijing 2022 | Ireen Wüst Gouden race in zijn geheel

Het was even schrikken toen Ayano Sato onder de tijd van Wüst opende, maar al snel bleek de Japanse dit tempo niet vast te kunnen houden op het zware ijs van Peking. Ook in de ritten daarna kwam niemand in de buurt van de tijd van de Nederlandse. Brittany Bowe werd als gevaarlijke klant gezien, maar de Amerikaanse opende veel te snel en stortte volledig in. Het gevaar kon dus alleen komen van topfavoriete Miho Takagi

Takagi opende net als de rest snel en dook flink onder de tijd van Wüst. De Japanse kon het tempo echter niet volhouden en al snel verloor ze terrein op Wüst. Na twee ronden ging de tijd van Takagi in het rood en zal Wüst al een goed gevoel hebben gehad. Takagi finishte uiteindelijk een kleine halve seconde achter Wüst en dus weet de Nederlandse weer op het goede moment te pieken en neemt ze afscheid met een olympische titel.

Waar kijk je?

