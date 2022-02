Het panel van De Slotronde onder leiding van Herbert Cool had mede dankzij het goud van Schouten een mooie dag om op terug te blikken. Naast inspanningsfysioloog en oud-schaatster Valkenburg waren ook de journalisten Hans Klippus en Renze Lolkema onder de indruk van de prestaties van de inmiddels tweevoudig olympisch kampioen.

Alleen maar beter rijden

Valkenburg denkt dat Schouten een 10000 meter wel ziet zitten. "Als je ziet hoe ze vandaag die 5000 meter rijdt, dan kan ze een 10000 meter ook volhouden. Ze doseerde heel goed en bouwde haar race op de juiste manier af. Ze ging alleen maar beter rijden naar het einde toe."



Toch heeft Valkenburg wel haar twijfels of ze concurrentie gaat krijgen. "De vraag is of iedereen dit zo goed zou kunnen als Schouten. Bovendien doen vrouwen er zo’n twee minuten langer over dan mannen. Kun je dat de televisiekijker wel aandoen?"

Beijing 2022 | Irene Schouten slaat met olympisch record ook toe op de 5000 meter

Lange zit

Klippus is het daarmee eens. "Ik ben een enorme sportfan, maar ik moet er niet aan denken dat er een 10 kilometer komt bij de vrouwen. Ik vind zelfs dat het bij de mannen moet worden afgeschaft. Of start met zijn vieren tegelijk, dan is het tenminste niet zo’n lange zit."



Cool benadrukt dat het hem er met zijn vraag vooral om gaat dat sporten voor vrouwen en mannen gelijk moeten worden getrokken. Lolkema is het daar niet mee eens. "Mannen kunnen nu eenmaal gemakkelijker meer kilometers maken dan mannen. Bovendien vind ik alle vrouwencompetities al mooi en zwaar genoeg."



De chef-sport van de Leeuwarder Courant weet wel dat Schouten het graag eens opneemt tegen de mannen. "Op de marathon wint ze bijna altijd. Ze verlangt ernaar om mee te doen in de mannencompetitie. Volgens mij is de Elfstedentocht de enige keer dat het zou kunnen. Dan starten de mannen en vrouwen tegelijk. Dat lijkt haar wel wat."

Beijing 2022 | "Heel blij dat dit er uitkomt na al die jaren hard werken" - Schouten na tweede goud

Ervaring

Cool startte ook de discussie hoe het komt dat veel ervaren sporters er met de prijzen vandoor gaan. Klippus: "De stress en druk is nu groter, mede door corona. De familie is ook niet in de buurt. Ik denk dat het een logische gedachte is dat de vreemde aanloop meespeelt in de resultaten."



Lolkema denkt vooral dat we met extreme talenten te maken hebben. "Degenen die in 2006 al wonnen als tiener en nu nog steeds aan de top staan, dat zijn absolute wonderkinderen. Dat ze het op deze leeftijd nog kunnen opbrengen om te presteren, is heel bijzonder."



Valkenburg meldt dat ook andere factoren een rol spelen. "De leeftijd om top te zijn, is maar een gemiddelde. Bij sommige sporters ligt deze piek later. Bovendien veranderen de trainingsmethodes waardoor je een lijf steeds beter getraind krijgt. Sven Kramer is op latere leeftijd overgestapt naar een andere ploeg. Uit zijn inspanningstesten bleek dat hij nog steeds verbeterde. Ook verandering van omgeving kan resulteren in betere prestaties."

Beijing 2022 | "Voor de 3000 meter voelde ik meer druk" - Schouten was niet bezig met verwachtingen

