Het was de eerste medaille voor Nederland tijdens deze Olympische Spelen. Schouten kwam in de laatste rit in actie en zette met 3.56,93 een olympisch record neer. Ze was daarmee ruim een seconde sneller dan Lollobrigida, haar directe opponent.



Zaterdag na haar race stond Schouten al op het podium, maar kreeg ze nog niet haar medaille. Deze ontving ze een dag later waarna ook het Wilhelmus voor haar werd gespeeld. Als topfavoriet op de 5.000 meter en de massastart heeft ze nog meer kans op individueel eremetaal. Ook komt ze met de Nederlandse ploeg in actie op de ploegenachtervolging.

Beijing 2022 | Goud voor Irene Schouten - bekijk hier haar finish

