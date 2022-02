Beijing 2022 | “Jammer, maar we waren niet goed genoeg” - Kramer met lege handen na team pursuit

De verwachtingen waren vooraf hoog rondom de team pursuit, maar zoals zo vaak ging in het Nederlandse kamp ook weer veel aandacht uit naar randzaken in plaats van prestaties op de Olympische Spelen.

Zo wordt er weinig op de ploegenachtervolging getraind, terwijl het voor andere landen een belangrijk onderdeel is. Het kan daardoor gebeuren dat Nederland als vierde eindigde, na verlies in de troostfinale tegen Amerika.

Niet goed genoeg

“We waren niet goed genoeg”, aldus Kramer in een eerste reactie. En met lege handen. “Andere ploegen hebben na het EK een grote stap gemaakt. Wij zijn daar niet in geslaagd.”

“We hadden het vanaf het eerste moment zwaar en zaten er tijdens dit olympisch toernooi nooit echt lekker in. Dat is jammer, maar het is wat het is”, concludeerde Kramer.

Begin januari werden de Nederlandse mannen nog Europees kampioen. Die status kon het tijdens Beijing 2022 geen moment waarmaken.

Helm

“Het is moeilijk te zeggen waar het aan ligt, want tijdens het EK reden we met precies dezelfde tactiek”, aldus Patrick Roest. “Vandaag ging het niet goed, in de kwalificatie viel het ook al niet onze kant op. We waren simpelweg niet goed genoeg.”

Kramer voegde nog toe dat de tegenvallende prestaties ook los staan van de helm , waarvan het ontwerp plots stof deed opwaaien.

