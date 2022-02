Als enige Nederlandse van Team Worldstream in Peking was het af en toe eenzaam op de schaatsbaan voor Leerdam, zo vertelde ze voor de camera's van het Algemeen Dagblad . "Ik heb één teamgenoot hier. Dat is Cornelius Kersten, maar die schaatst voor Groot-Brittannië. Voor de rest train ik vooral alleen. Dat is natuurlijk wel anders dan bij andere teams, maar ik heb daar zelf voor gekozen."

Vooral de timing van de 1000 meter was wat dat betreft ongunstig voor Leerdam, die op de laatste individuele afstand in actie kwam.''Je mist teamgenoten. Je mist het om je af en toe even achter hen te verschuilen, in plaats van het altijd alleen te moeten doen."

Ad

Beijing 2022 | Leerdam blij en vrolijk na overhandiging zilveren medaille

Beijing 2022 Beijing 2022 | "Dit is waar je 20 jaar lang voor werkt" - Krol na goud op 1000 meter 2 UUR GELEDEN

Schuilnaam

"Dat merkte ik de laatste week vooral en toen moest ik pas. Iedereen was al klaar en dan moet ik nog. Het is wat het is en het heeft een zilveren medaille opgeleverd."

Van de andere Nederlandse schaatsers en coaches kon Leerdam helaas geen hulp verwachten, zo bleek uit de licht geïrriteerde woorden van de zilveren medaillewinnares: "TeamNL is een schuilnaam voor commerciële teams. Het zijn groepjes in een team. Dat is Nederland helaas."

Beijing 2022 | Jutta Leerdam: "Het is een medaille op de Spelen, dus ik moet blij zijn"

Waar kijk je?

De olympische vlam brandt! Twee weken lang worden we tijdens de Olympische Spelen getrakteerd op prachtige topsport terwijl er wordt gestreden om olympische medailles. Iedere minuut van de Olympische Spelen Beijing 2022 zie je op discovery+. Kijk alle streams van alle onderdelen van start tot finish. Tot 20 februari betaal je €29.99 voor een jaar lang sport.

Beijing 2022 Beijing 2022 | Thomas Krol: "Dit is waar je 20 jaar lang voor werkt" 2 UUR GELEDEN