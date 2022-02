Schaatsen

Beijing 2022 | Zilveren Leerdam heeft onderonsje met familie na ceremonie op podium

Jutta Leerdam was op de 1000m goed voor zilver. Er was een kleine misslag, maar het gat leek sowieso al te groot naar de Japanse winnares Miho Takagi. De eerste reactie van Leerdam leek teleurgesteld door de kleine misslag. Maar nadat het allemaal even was bezonken, maakte teleurstelling plaats voor trots. Ze ging voor goud en ging weg met zilver. Met opgeheven hoofd. Vond ook haar familie.

00:00:54, 2 uur geleden