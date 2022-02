"Direct na de race was ik teleurgesteld", geeft Leerdam eerlijk toe. "Ik had een grote misser en die heeft mij een paar tienden van een seconde gemist. En ik ging natuurlijk voor goud."

Beijing 2022 | Handkusje van ‘zilveren’ Leerdam tijdens ceremonie kort na 1000 meter

Even van slag

De winnares van de zilveren medaille haalde het bewuste moment nog eens terug. "Ik had zoveel snelheid, dat ben ik niet gewend. Ik was even van slag toen die misser volgde. Daarna probeer je snel je gedachten te verzetten."

"Het wordt dan misschien geen goud meer, maar je moet wel voor het hoogst haalbare gaan. Uiteindelijk viel mijn tijd nog mee, omdat ik het minder snel had verwacht door die misser."

Inmiddels is Leerdam tevreden met zilver. "Met een medaille op de Spelen moet je gewoon blij zijn. Alles was nieuw en supercool hier. Ik vond het heel leuk om op de Spelen te zijn."

