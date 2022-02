Toen ze aan kwam glijden bij haar bankje ging de Russische eventjes onderuit, erop duidend dat er weinig energie meer in het lichaam van de voormalig wereldkampioen zat. Na afloop reageerde de Russin niet bepaald blij.

"Ik kan me de laatste 300 meter helemaal niet herinneren. Het was een hel! Ik had het gevoel alsof ik 30 minuten bergop hartje zomer. Ik bereikte de finish in een bijna onbewuste toestand."

Ad

"Bij de finish flitste er maar één gedachte door haar hoofd: Op dat moment dacht ik - verdomme schaatsen! Waarom doe ik dit, waarom niet gewoon curling?"

Beijing 2022 Beijing 2022 | Leerdam haalt uit - "TeamNL is een schuilnaam voor commerciële teams" 2 UUR GELEDEN

Fatkulina eindigde uiteindelijk als dertiende in de eindklassering. Miho Takagi veroverde uiteindelijk de gouden plak , voor de Nederlandse Jutta Leerdam en de Canadese Brittany Bowe.

WAAR KIJK JE?

De olympische vlam brandt! Twee weken lang worden we tijdens de Olympische Spelen getrakteerd op prachtige topsport terwijl er wordt gestreden om olympische medailles. Iedere minuut van de Olympische Spelen Beijing 2022 zie je op discovery+ . Kijk alle streams van alle onderdelen van start tot finish. Tot 20 februari betaal je €29.99 voor een jaar lang sport.

Beijing 2022 Beijing 2022 | "Dit is waar je 20 jaar lang voor werkt" - Krol na goud op 1000 meter 2 UUR GELEDEN