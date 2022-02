Beijing 2022 | "Kan het nog altijd niet geloven" - Swings uitzinnig na goud op massastart

"Het is ongelofelijk. Ik heb alles gegeven vandaag. Het was een hele nerveuze wedstrijd en ik moest heel veel werk opknappen, maar dat ik uitieindelijk nog die overwinning pak is ongelofelijk. Ik kan het nog steeds niet geloven en begrijpen."

De laatste ronde had ik goede snelheid. Ik zat naast Hoon Seung Lee en ik moest gewoon blijven staan en die bocht goed doorkomen. Ik kwam met meer snelheid dan hij eruit, dat was ongelofelijk. Toen wist ik dat ik naar de finish voor goud ging en dat is het geworden," aldus Swings.

Kramer

De Nederlanders konden geen vuist maken op de massastart. Sven Kramer vond Swings dan ook de verdiende winnaar. "Swings was supersterk en reed ons makkelijk terug. Superveel respect voor hem, aldus de viervoudig olympisch kampioen.

