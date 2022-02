Beijing 2022

Marcel Bosker was de eerste Nederlander die in actie kwam. Er was vooraf veel te doen om zijn persoon en deze afstand. Patrick Roest was tijdens het OKT sneller dan Bosker, maar vanwege de puzzel omtrent de ideale ploeg voor de achtervolging werd Bosker aangewezen. Roest was woedend dat hij de 1500 niet mocht rijden. De druk op Bosker was dus flink, maar daar ging hij goed mee om. Met een uitstekend opgebouwde rit en een goede slotronde zette hij een tijd van 1:45:42 neer. Tot de dweilpauze beet iedereen zich stuk op de tijd van Bosker.

De toppers

Dit record stond al sinds 2002, maar nu werd het binnen enkele minuten twee keer verbroken. Een rit later knalde de titelverdediger namelijk nog onder de tijd van Krol. Kjeld Nuis bouwde zijn rit tot in perfectie op en kwam in 1:43:21 over de streep. Coach Gerard van Velde ging uit zijn dak en ook Nuis was zichtbaar tevreden, maar de grootste concurrenten moesten nog komen.

Na de dweil maakte Sergei Trofimov echter snel een einde aan het koploperschap van Bosker. De Rus was een tiende sneller en kondigde daarmee het komst van de echte toppers aan. Lang kon Trofimov echter niet genieten van zijn eerste plek, want een rit later verpulverde Thomas Krol de tijd van de Rus in 1:43:21. Daarmee verbrak hij het olympisch record van de Amerikaan Derek Parra.

Met name Joey Mantia werd gevreesd. Op het zware ijs van Peking zou de Amerikaan sterk moeten zijn, met name in de slotronde, waar Nuis het zwaar had. Mantia kwam echter geen moment in de buurt van Nuis. De hele race liep het tijdsverschil op en ook in de slotronde was Mantia niet snel genoeg. In de rit daarna was die andere grote concurrent ook niet sterk genoeg.

Zhongyan Ning was met zijn 22 jaar een gevaarlijke jonge klant, maar ook de Chinees kwam niet in de buurt van de tijd van Nuis, die al voorzichtig kon beginnen met juichen. Het verschil was groot en daarmee bleef ook Thomas Krol op de tweede plek staan. In de laatste rit konden ook Connor howe en Johansson niet de snelheid ontwikkelen die Nuis en Krol wel behaalden. Nuis verdedigt succesvol zijn olympische titel en Thomas Krol zal ook blij zijn met de zilveren plak.

Waar kijk je?

