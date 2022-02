Beijing 2022

Volgens Kramer hebben hij een teamgenoot Jorrit Bergsma gedaan wat ze konden vandaag: ''Ik was heel tevreden over de halve finale. Ik ging relatief makkelijk naar de finale. Wij hebben in Nederland geen geweldige sprinter, dus Jorrit en ik waren hier om beurtelings te demarreren. Dat is de enige tactiek die we hebben en die we hadden kunnen doen.''

Kramer zag echter ook in dat er vandaag geen maat stond op Bart Swings, die het gat met de kopgroep meerdere keren hoogstpersoonlijk dicht reed: ''Swings was supersterk. Hij reed ons terug en was uiteindelijk ook de winnaar, dus alle respect voor hem.''

