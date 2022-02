Beijing 2022

Hans Klippus vindt het onzin dat Kramer eerder had moeten stoppen. "Dat bepaalt hij zelf. De negende plaats is verdienstelijk en bovendien kan hij met de team pursuit op 15 februari alsnog een mooi einde geven aan zijn schaatscarrière."



De journalist ziet bovendien een verschil met vroeger. "Toen stopte je op tijd, omdat je ook aan je maatschappelijke carrière moest denken. Nu is dat anders. Ook al zou Kramer de komende drie jaar als laatste eindigen op de 5.000 meter, dan is hij nog steeds aantrekkelijk voor de commercie. Je doet wat je leuk vindt en verdient er iets aan."

Grenzen verleggen

Bruce Tol van FC Afkicken vraagt zich af of Kramer zich op deze manier wel kan motiveren. "Juist Kramer werd altijd gedreven door passie en uitdaging. Ik kan me voorstellen dat dit nu voor hem moeilijk was. Ze zeggen dat je moet stoppen op je hoogtepunt, maar het gaat er vooral om of je het nog kunt opbrengen om tot het gaatje te gaan. Kun je nog steeds je grenzen verleggen?"

Erik Jan Kooiman herkent de situatie van Kramer. Hij beëindigde onlangs zijn schaatscarrière. "Het is iets dat je wegstopt en waar je niet te veel aan moet denken. Dan raak je je focus kwijt. Sven heeft meerdere generaties overleefd, dat is heel knap. Maar op een gegeven moment ging Patrick Roest een paar seconden sneller rijden. Hij voelt goed aan dat het nu tijd is om plaats te maken."

