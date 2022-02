Beijing 2022

Vooraf werd er gesproken over een volledig Nederlands podium. Thomas Krol mocht het als eerste Nederlander laten zien. Krol reed een solide rit met vooral een uitstekende slotronde. In een tijd van 1:07:92 zette hij de snelste tijd neer en wist de concurrentie waar het aan toe was.

Hein Otterspeer kon ik de rit erna geen indruk maken. Otterspeer maakte op 33-jarige leeftijd zijn debuut op de Olympische Spelen, maar kon de droom niet waarmaken. Op flinke afstand van Krol werd Otterspeer tiende in een tijd van 1:08:80.

Vanaf het begin kon Otterspeer niet de snelheid maken die we van hem gewend zijn en een misslag aan het begin kostte veel tijd. Na jarenlang proberen om de Spelen te halen, zal Otterspeer teleurgesteld zijn dat hij niet het beste van zichzelf heeft kunnen laten zien.

Niet stabiel bij start

Na afloop gaf Otterspeer aan dat hij bij de start niet stabiel stond en dat hij om een herstart had moeten vragen. Dit deed hij echter niet en dus kwam de Nederlander erg traag uit de startblokken en dus was zijn race eigenlijk al mislukt voordat deze goed en wel begonnen was.

In de laatste rit was het aan Kai Verbij om een extra medaille voor Nederland te grijpen. Hij reed tegen de bliksemsnelle Canadees Laurent Dubreuil. Dit leek vooraf een voordeel, maar het werd zijn ondergang.

Dubreuil vertrok als een raket en had na 600 meter een voorsprong van zeven tienden op Krol. Verbij knokte zich echter terug en daardoor kwamen de schaatsers erg ongelukkig uit bij het wisselen. Omdat de Canadees vanuit de buitenbocht kwam, had hij voorrang en moest Verbij inhouden.

Verbij

Verbij had ervoor kunnen kiezen om volledig voor zichzelf te gaan en het risico op diskwalificatie te aanvaarden. Hij koos er echter voor om in te houden, zodat Debreuil zijn race goed af kon maken, maar daardoor wist hij dat zijn eigen race verknald was.

Verbij kwam overeind en schaatste rustig naar het einde. Ondertussen nam de spanning bij Thomas Krol toe, want Dubreuil leek op een gouden medaille af te koersen. De goede slotronde was echter genoeg om de Canadees achter zich te houden en dus was het goud voor Krol. Dubreuil neemt het zilver mee naar huis en de Noor Lorentzen pakt verrassend het brons.

