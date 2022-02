Beijing 2022

''Ik kan hem niet genoeg bedanken dat hij de klasse had om mij te laten gaan. Ik ken een hoop schaatsers die er niks om hadden gegeven, er gewoon voor waren gegaan en dan hadden gehoopt om mij niet te tackelen", aldus Dubreuil tegenover de Toronto Star

''Als Kai ervoor gegaan was, had hij mij waarschijnlijk getackeld. Dus ik ben hem een hoop schuldig. Ik verloor de draft, maar die verloor ik omdat ik de beste 600 meter uit mijn leven schaatste", vervolgt de Canadees.

Balen

''Dit is de prestatie waar ik het meest trots op ben in mijn sportieve carrière. Ook al zou ik liegen als ik zeg dat ik niet teleurgesteld ben", sluit de man van het zilver af.

Kai Verbij zag ook dat de Canadees een vliegende start maakte. ''Laurent was heel snel op de eerste 600. Ik was niet de enige geweest die hier problemen mee had gehad.''

