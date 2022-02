Schaatsen

Beijing 2022 | Leerdam blij en vrolijk na overhandiging zilveren medaille

Jutta Leerdam heeft vandaag in Medal Plaza haar zilveren medaille van de 1000 meter overhandigd gekregen, enprecies zoals we de Nederlandse kennen reageerde ze blij en opgetogen na het in ontvangstnemen van haar olympische plak.

