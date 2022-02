Beijing 2022

"Ze zeggen wel eens dat je bij de 10 kilometer kijkt naar groeiend gras. Als je niets weet van gras is dat supersaai. Maar ben je een bioloog en je weet alles, dan is dit het meest fascinerende dat er bestaat. En zo werkt het ook op de 10 kilometer. Wij Nederlanders weten wat het is om een rondje 30,1 te rijden of te versnellen in een bocht", zei Van der Burg.



Als het aan hem ligt, dragen wij dit over aan de jeugd. "We moeten meer doen aan kennis en onderwijs over deze afstand. Kinderen moeten van jongs af aan leren wat het is om 25 rondjes te beuken."

Heroïsche duels

Journalist Hans Klippus is het daar niet mee eens. "Op de 10 kilometer zijn de meest heroïsche duels uitgevochten. Vroeger had je volop kanshebbers. Maar nu met twaalf deelnemers, weinig kanshebbers en grote verschillen is deze afstand niet aantrekkelijk."



Presentator Cool vraagt daarom of het is een idee is om de beste schaatsers tegen elkaar te laten rijden in de laatste rit. Van der Burg: "Toevallig reden er nu geen kanshebbers tegen elkaar. Het waren daarom geen heroïsche ritten, maar wel heroïsche ritten op tijd. En dat is ook mooi."

Afscheid





Plezier is ook een belangrijke factor, vindt Hensen. "Als hij geen plezier meer heeft, dan lukt het ook niet meer om goud te winnen. Hij heeft zijn doel bereikt en wil graag kijken wat hij nog meer leuk vindt."



