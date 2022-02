Beijing 2022

In 2014 was het Stefan Groothuis. In 2018 werd Kjeld Nuis kampioen en in 2022 hopen Kai Verbij, Thomas Krol en Hein Otterspeer zich aan dit rijtje toe te voegen. Grote afwezige is Nuis de winnaar van de 1500 meter kwalificeerde zich niet voor deze afstand.

Op de 1000 meter waren de Nederlandse schaatsers dit seizoen heer en meester. Op drie van de vier wereldbekers kleurde het volledige podium oranje. Alleen bij de laatste wereldbeker in Calgary ontbraken de Nederlanders van het podium, al ontbrak daar ook een groot deel van de Nederlandse ploeg. In Sochi stond Nederland viermaal met drie atleten op het podium. In Pyeongchang gebeurde dat een keer. In Peking was er nog geen 'clean sweep' voor de oranjeschaatsers.

Verbij en Krol kwamen eerder al uit op de 500 meter . Daar stelden de twee enigszins teleur met respectievelijk een veertiende en achttiende plek.

Buitenlandse concurrentie

De grootste concurrentie lijkt op eerste instantie uit het thuisland te komen. Bij afwezigheid van de meeste Nederlanders pakte Zhongyang Ning in Calgary het goud op de afstand. De Chinees viel echter tegen op de 1500 meter, hij eindigde zevende. Ook zullen de ogen gericht zijn op de jonge Amerikaan Jordan Stolz . De zeventienjarige reed dit seizoen de sterren van de hemel en verbaasde vriend en vijand met junioren wereldrecords en podiumplekken in de wereldbeker. Stiekem werd hij al vergeleken met die andere Amerikaanse geweldenaar: Eric Heiden.

Vanwege de goede wereldbekerranking van de Nederlandse mannen zullen ze laat starten. De afstand begint om 09:30 uur en is live te volgen op Eurosport en discovery+.

Loting

Rit 1: Tatsuya Shinhama (JAP) - Damian Zurek (POL)

Rit 2: Dimitriy Morozov (KAZ) - Austin Kleba (VS)

Rit 3: Wataru Morishige (JAP) - Bjoern Magnussen (NOO)

Rit 4: Piotr Michalski (POL) - Ziwen Lian (CHI)

Rit 5: David Bosa (ITA) - Denis Kuzin (KAZ)

Rit 6: Pavel Kulizhnikov (ROC) - Matthia Voste (BEL)

Rit 7: Jordan Stolz (VS) - Min Seok Kim (ZKO)

Rit 8: Antoine Gelinas - Beaulieu (CAN) - Joel Dufter (DUI)

Rit 9: Ryota Kojima (JAP) - Allan Dahl Johansson (NOO)

Rit 10: Min Kyu Cha (ZKO) - Cornelius Kersten (GBR)

Rit 11: Martin Liiv (EST) - Connor Howe (CAN)

Rit 12: Ignat Golovatsiuk (BLR) - Viktor Mushtakov (ROC)

Rit 13: Thomas Krol (NED) - Havard Holmefjord Lorentzen (NOO)

Rit 14: Zhongyan Ning (CHI) - Hein Otterspeer (NED)

Rit 15: Laurent Dubreuil (CAN) - Kai Verbij (NED)

