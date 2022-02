Premium Schaatsen Massastart | Mannen & Vrouwen 07:55-10:38

Ad

Beijing 2022 Beijing 2022 | Zilveren Leerdam heeft onderonsje met familie na ceremonie op podium 8 UUR GELEDEN

Dit artikel wordt constant bijgewerkt tot en met de uitslag van de finales

Nieuw onderdeel

De massastart is het nieuwste onderdeel op de schaatskalender. De discipline is spectaculair want alle rijders staan tegelijk in de baan. Toch is niet iedereen fan van de massastart. In 2018 stond de wedstrijd voor de eerste keer op de Spelen. Bij de vrouwen was de Japanse Nana Takagi goed voor goud, Schouten pakte het brons. Bij de mannen was de Koreaan Lee Seung-Hoon het sterkste, Koen Verweij pakte knap een bronzen plak.

De Nederlandse vrouwen gaan als favoriet van start op de afstand. Irene Schouten, winnares van zowel de 3000 als de 5000 meter , werd al twee keer wereldkampioen op deze discipline. De vrouw die ook uitkomt op de marathon kan zich handig manoeuvreren in een peloton en heeft een geweldige eindsprint. Niet alleen Schouten, maar ook Marijke Groenewoud heeft serieuze medaillekansen. Groenewoud is de regerend wereldkampioene en stond dit seizoen ook al op het podium bij een wereldbeker.

Met twee kanshebbers gaat de ploegentactiek interessant zijn. Is een schaatster bereid haar eigen kansen op te geven ten gunste van een ander? Schouten is de afmaakster van het team, maar mocht Groenewoud met een groepje wegraken dan zal zij ook voor eigen kansen rijden.

De verwachtingen zijn minder hoog gespannen bij de mannen. Jorrit Bergsma is een wereldtopper op dit onderdeel, maar heeft een goede teamgenoot nodig om zijn plan te laten slagen. Het is onduidelijk wat Kramer kan op de massstart: de laatste keer dat hij deze afstand reed was op de Spelen in 2018, daar haalde hij de finale, maar eindigde als zestiende.

De massastart zal de laatste race zijn die Sven Kramer zal schaatsen. De beste Nederlandse schaatser aller tijden stopt er na de Spelen mee.

Loting

De massastart bestaat uit zowel een halve finale en een finale. Per halve finale kwalificeren acht schaatsers zich zodat er in de finale zestien schaatsers op het ijs staan. Landen met twee deelnemers komen uit in verschillende halve finales. Zo is ploegentactiek in de halve finale niet mogelijk.

De halve finales bij de mannen starten om 08:00 uur, die bij de vrouwen 08:45 uur.

De mannenfinale start om 09:30 uur. De vrouwen gaan 10:00 uur van start.

Halve finale 1 Halve finale 2 Bart Swings (BEL) Ruslan Zakharov (ROC) Jaewon Chung (ZKO) Andrea Giovannini (ITA) Ian Quinn (VS) Seung-Hoon Lee (ZKO) Antoine Gelinas-Beaulieu (CAN) Livio Wenger (ZWI) Kristian Ulekleiv (NOO) Joey Mantia (VS) Stefan Due Schmidt (DEN) Jorrit Bergsma (NED) Felix Rijhnen (DUI) Jordan Belchos (CAN) Zbigniew Brodka (POL) Viktor Hald Thorup (DEN) Dmitriy Morozov (KAZ) Artur Janicki (POL) Zhongyan Ning (CHI) Gabriel Odor (OOS) Haralds Silovs (LET) Peter Michael (NZL) Seitaro Ichinohe (JAP) Ryosuke Tsuchiya (JAP) Sven Kramer (NED) Ignat Golovatsiuk (BLR) Daniil Aldoshkin (RUS) Peder Kongshaug (NOO) Michele Malfatti (ITA) Haotian Wang (CHI)

Halve finale 1 Halve finale 2 Ivanie Blondin (CAN) Francesca Lollobrigida (ITA) Elizaveta Golubeva (ROC) Dan Guo (CHI) Mia Kilburg-Manganello (VS) Irene Schouten (NED) Marijke Groenewoud (NED) Bo-Reum Kim (ZKO) Ji Woo Park (ZKO) Valerie Maltais (CAN) Marina Zueva (BLR) Michelle Uhrig (DUI) Sofie Karoline Haugen (NOO) Nadezhda Morozova (KAZ) Qishi Li (CHI) Karolina Bosiek (POL) Claudia Pechstein (DUI) Nikola Zdrahalova (TSJ) Laura Quintero (COL) Sandrine Tas (BEL) Nadja Wenger (ZWI) Yauheniya Varabyova (BLR) Ayana Sato (JAP) Marit Fjellanger Bøhm (NOO) Magdalena Czyszczon (POL) Nana Takagi (JAP) Maria Victoria Rodriguez (ARG) Elena Sokhryakova (ROC) Giorgia Birkeland (VS)

Beijing 2022 Beijing 2022 | Zilveren Leerdam heeft onderonsje met familie na ceremonie op podium 8 UUR GELEDEN