Beijing 2022

Dit artikel wordt aangevuld vanaf de halve finales tot en met de strijd om de medailles bij de mannen en vrouwen.

Zowel de mannen als vrouwen plaatsten zich voor de halve finale en dus de strijd om de medailles, maar zonder slag of stoot ging dat niet. Het trio Antoinette de Jong/ Irene Schouten Ireen Wüst maakte een wel zeer makke indruk en alsof dat nog niet erg genoeg was, straalde het interview naderhand niets uit wat ook maar in de verste verte leek op teamspirit.