Schaatsen

Beijing 2022 | Mannen op ploegenachtervolging in teleurstellende tijd buiten de medailles

Het is Marcel Bosker, Sven Kramer en Patrick Roest niet gelukt om een medaille te winnen op het onderdeel ploegenachtervolging. De Nederlanders gingen in de troostfinale ten onder tegen Amerika, dat in de strijd om het goud en zilver was verwacht. Het werd brons en dat ging ten koste van de kansen van de Nederlanders, die een tijd op de borden zetten die sowieso verre van goed genoeg was.

00:05:09, 39 minuten geleden