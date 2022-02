Beijing 2022

Direct na de winst van de 10000 meter hintte Van der Poel al op een afscheid . Met de publicatie van het document lijkt dit ook waarheid te gaan worden. "Ik hoop dat de sport zich verder ontwikkelt en dat mijn records worden verbroken. Ik ben niet degene die als eerste onder de zes minuten duikt op de 5000 meter of sneller is dan 12.30 op de 10000 meter", schrijft hij in het 62 pagina’s tellende document ‘ How to skate a 10k ’.

Van der Poel reageert na historische race

Juiste manier trainen

In de inleiding benoemt Van der Poel de oorzaak van zijn succes. Volgens een vriend heeft hij vooral talent en werken zijn schema’s niet voor iemand anders. "Dat is deels waar, maar ik denk ook dat ik dit succes heb verdiend door op de juiste manier te trainen."



Op die trainingswijze gaat hij vervolgens dieper in. Van der Poel trainde hard, maar koos ook voor voldoende rust. Hij focuste zich op vijf trainingsdagen in de week zodat hij in het weekend vrij had.

"Ik deed dan leuke dingen met vrienden zodat ik zowel mijn geest als lichaam rust gaf. Voor sommigen is dat een droom, voor anderen is dat een nachtmerrie. Ik geef toe, soms was het wel eens moeilijk om rust te houden. Bijvoorbeeld wanneer ik op trainingskamp was en anderen wilden trainen."

Uitzondering

Voor andere sporten maakte de Zweed wel eens een uitzondering. "Dan ging ik met vrienden skiën of wandelen. Ik probeerde vooral om zo normaal mogelijk te leven."



Zijn trainingsjaar was opgedeeld in vier fasen. Tijdens het wedstrijdseizoen combineerde Van der Poel het schaatsen met fietsen. Vijf dagen in de week schaatste hij 10 kilometer, zoveel mogelijk op wedstrijdtempo. Dan reed hij drie keer acht ronden 30,0 met twee rondjes rust.

Schaatsrel op Spelen: Nils van der Poel vs KNSB

Stress

In zijn leven probeerde Van der Poel zo min mogelijk stress te ervaren. "Mijn enige taak was om mezelf klaar te stomen voor succes. Des te meer stress ik mijn lichaam bezorgde, hoe meer mijn lichaam zich ontwikkelde. Hier was echter een maximum voor. Om op hoog niveau te blijven trainen, had ik dus ook een goede sociale omgeving nodig. Ik probeerde daarom alleen te werken met mensen die ik leuk vind."

De tweevoudig olympisch kampioen trainde zoveel mogelijk alleen. "Ik had graag goede trainingsmaatjes gehad, maar er was niemand die past bij mijn levensstijl."

Waar kijk je?

De olympische vlam brandt! Twee weken lang worden we tijdens de Olympische Spelen getrakteerd op prachtige topsport terwijl er wordt gestreden om olympische medailles.

