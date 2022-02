''Het is zeker mijn bedoeling om na dit seizoen te stoppen, maar daar ben ik eerder ook heel slecht in geweest.'' zegt de kersverse kampioen op de 10km tegen Discovery Zweden.

Gratis publicatie

Ad

Nils van der Poel, die een nieuw wereldrecord vestigde op de 10km in een tijd van 12:30.74, stopt voor de derde keer met schaatsen.

Beijing 2022 Beijing 2022 | Nils van der Poel blijft verbazen en deelt trainingsschema’s 4 UUR GELEDEN

Hij heeft een document met 62 pagina's gepubliceerd op Howtoskate.se genaamd: ''How to skate a 10k ... and also half a 10k'' waarin hij een aantal dingen aangeeft. ''Het is eigenlijk een samenvatting van hoe ik heb getraind van mei 2019 tot februari 2022.'', staat in het document. 30 van de 62 pagina's zijn geweid aan zijn trainingsschemas. ''Ik hoop dat de sport zich blijft ontwikkelen en dat mijn records gebroken worden. Ik ga niet meer de man zijn die onder de zes minuten gaat rijden op de 5 km of hij die onder de 12:30 gaat rijden op de 10 km, maar misschien iemand anders wel. Voor degenen die dat willen, heb ik dit document geschreven.''

Het heeft geen zin

De coach van Van der Poel, Wolfgang Pichler, zei tegen Aftonbladet: ''Het heeft geen zin om door te gaan. Wat gaat hij nog meer doen? Hij won dubbel WK-goud, dubbel Olympisch goud en zette een wereldrecord neer. Er valt niets meer te winnen en als je wilt trainen zoals hij dat doet, moet er een doel zijn om naartoe te werken. Dat is er nu niet. ... Weet ik wat hij gaat doen? Ja, hij heeft het me verteld. Ik geef er verder geen commentaar op. Hij kan het je zelf allemaal vertellen. Hij is geïnteresseerd in andere dingen en misschien keert hij over twee jaar wel terug in de sport.''

WAAR KIJK JE?

De olympische vlam brandt! Twee weken lang worden we tijdens de Olympische Spelen getrakteerd op prachtige topsport terwijl er wordt gestreden om olympische medailles. Iedere minuut van de Olympische Spelen Beijing 2022 zie je op discovery+ . Kijk alle streams van alle onderdelen van start tot finish. Tot 20 februari betaal je €29.99 voor een jaar lang sport.

Beijing 2022 Beijing 2022 | Amerikaan Kleba gaat onderuit na finish op 500 meter 4 UUR GELEDEN