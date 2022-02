Nils van der Poel wordt al enige tijd met grote ogen aangekeken. Alles is anders aan de 25-jarige Zweed. Zijn trainingsaanpak, zijn persoonlijkheid, zijn omgang met de media. Hij vertrok richting de Olympische Spelen van Beijing 2022 met één groot doel: een wereldrecord op de 10km (en daarmee ook de gouden plak). Deze verwachting wist hij waar te maken. En hoe... Ook op de 5000m ging Van der Poel aan de haal met de overwinning. Het succesverhaal was geschreven.

Maar het zou Nils niet zijn als hij zich niet op één of andere manier weer in de schijnwerpers weet te zetten. Dit maal deed hij dat door voor de derde keer zijn pensioen aan te kondigen en zijn hele aanloop naar de Spelen in een soort uiteenzetting met de wereld te delen.

Ad

Op en top professioneel

Beijing 2022 Beijing 2022 | Volg live Leerdam en Kok op de 500 meter en Kramer bij ploegenachtervolging 8 UUR GELEDEN

Van der Poel heeft voor alle aspecten van een professioneel atleet richtlijnen opgesteld voor zichzelf. Training, coaching, herstel, omgang met de media. Noem het maar op. De ene bevinding nog bijzonderder dan de ander. In zijn elf regels 'hoe met de media om te gaan' voorspelt Van der Poel zelfs de ijsrel. Althans, een vorm daarvan.

Naast regels als: "Als ik wil praten over iets doe ik dat, ookal word ik er niet om gevraagd", of "De enige manier om ergens geen reactie op te geven is geen reactie geven en ook niet uitleggen waarom je geen reactie geeft", valt vooral regel nummer elf op.

"Geen zin om ergens over te praten waar ze je waarschijnlijk wel iets over gaan vragen? Noem dan iets wat nog interessanter is voor hen (de media) en dat leidt ze waarschijnlijk wel af."

Dus, wat doet een Nils van der Poel als hij geen zin heeft in vragen over zijn favorietenrol en of hij kan omgaan met de enorme druk die hij waarschijnlijk ervaart? Hij maakt een statement over de samenzwering van de KNSB samen met de ijsmeester van de Spelen. De gehele media duikt er op. Wat blijkt? Normaalste gang van zaken. Verder hoor je Van der Poel er ook niet over. Vragen over zijn favorietenrol krijgt hij in ieder geval niet meer. Hij maakt ideaal gebruik van de situatie die ontstond rondom het artikel op schaatsen.nl. Regel nummer 11.

De enorme hoeveelheid trainingsuren

Wat blijkt er nog meer. Die enorme trainingsuren die Van der Poel zou maken? Blijkt ook wel mee te vallen. Er zitten zeer intensieve periodes tussen, maar over het algemeen komen de uren ongeveer gelijk uit met de rest van het professionele schaatscircuit. Zijn trainingsmethodes lijken zelfs wat ouderwets. Lange periodes van lage intensiteit terwijl de laatste jaren juist een stap is gemaakt naar het gehele jaar door intensieve trainingen afwerken.

Nils van der Poel is een op en top professioneel atleet. In alle aspecten van het vak. De snelste schaatser van de wereld op de 10km. Een bijzondere aanpak, maar voor hem blijkt het te werken. En de winnaar heeft uiteindelijk altijd gelijk.

WAAR KIJK JE?

De olympische vlam brandt! Twee weken lang worden we tijdens de Olympische Spelen getrakteerd op prachtige topsport terwijl er wordt gestreden om olympische medailles. Iedere minuut van de Olympische Spelen Beijing 2022 zie je op discovery+ . Kijk alle streams van alle onderdelen van start tot finish. Tot 20 februari betaal je €29.99 voor een jaar lang sport.

Beijing 2022 Beijing 2022 | DEFINITIEF - Nils van der Poel stopt voor derde keer met schaatsen 8 UUR GELEDEN