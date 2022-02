De voorbereiding op deze Olympische Spelen verliep totaal anders dan die van vier jaar geleden, zo vertelde Nuis. ''Voor Pyeongchang had ik een hele goede aanloop. Toen werd ik twee keer wereldkampioen op dezelfde baan, dus daar hoefde ik eigenlijk alleen maar het trucje te herhalen. Dat gaf aan de ene kant druk, maar aan de andere kant ook zelfvertrouwen. Ik hoefde het alleen nog maar nog een keer te doen.''

''De afgelopen vier jaar waren niet zo. Dat ging echt met pieken en dalen. Salt Lake City was zeker een dal (Wereldbeker december 2021), waar ik bijna dezelfde tijd als vandaag reed. Dat is echt gestoord. Het EK in Thialf was mijn laatste wedstrijd en die won ik. Daar kreeg ik wel zelfvertrouwen van, maar niet zoveel als ik had gewild'', aldus de kersvers olympisch kampioen.

Beijing 2022 | Nuis in olympisch record naar goud

Wüst inspiratiebron

Een belangrijke inspiratiebron voor Nuis was de prestatie van ploeggenoot en olympische grootmacht Ireen Wüst . Zij pakte een dag eerder op dezelfde afstand ook de gouden medaille. ''Gisteren heeft mijn teamgenoot Ireen Wüst een hele goede 1500 meter gereden. Toen kwam ze terug en zei ze: ''Blijf gewoon kalm, leg je armen op je rug en rijd tot de finish door. Jij kan de beste zijn.'' Dat heb ik gedaan en daardoor heb ik vandaag goud gewonnen'', zo legde Nuis uit.

Het is de derde olympische titel in de carrière van Nuis. Veel schaatsers zouden tekenen voor een loopbaan als deze, maar voor Nuis is het nog niet genoeg. ''Deze medaille betekent heel veel voor mij. Winnen in een wedstrijd als deze is echt super mooi. Dat draag je vier jaar met je mee. Ik ben er nog lang niet klaar mee. Ik ga zeker nog vier keer door en ik hoop dat ik bij de volgende Spelen weer, net als Ireen, mee kan doen voor het goud.''

Beijing 2022 | Sliding to Gold like... Kjeld Nuis!

