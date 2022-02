Beijing 2022

Aan de voorbereiding lag het niet volgens Otterspeer, maar vanaf het eerste racemoment ging het mis: ''Tot het moment dat ik naar de start geroepen werd, was gewoon alles onder controle en was alles voor elkaar. Het inrijden ging goed. Op het moment dat ik naar de start geroepen wordt, doe ik mijn schaats in het ijs en glijdt deze uit het spoortje. Daardoor heb ik totaal geen grip.''

Dit zorgt ervoor dat Otterspeer al voor het startschot geklonken heeft kansloos is: ''Dan heb je het gevoel dat je op los zand weg moet sprinten in plaats van op asfalt en je hebt gewoon totaal geen grip. Dat zie je ook in de race terug. Je rent gewoon eigenlijk achter alle feiten aan en dat is gewoon heel erg frustrerend. Nu heb ik een Olympische Spelen gereden waar ik niet eens heb laten zien wat ik kan en dat is gewoon heel erg zonde.''

