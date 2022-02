Schaatsen

Beijing 2022 | Pijlsnelle Miho Takagi naar olympisch goud op de 1000m

Miho Takagi is de nieuwe olympische kampioene op de 1000m. De Japanse schaatst met een olympisch record van 1:13.19 naar het goud. De rommelige rit van Leerdam is goed genoeg voor zilver. Brittany Bowe pakt het brons, maar met een tijdsverschil van 1.42 seconden op Takagi is het tijdsverschil enorm.

00:01:49, 2 uur geleden