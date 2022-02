Beijing 2022

De gerenommeerde voorspellers van Gracenote hadden Nederland bij het schaatsen vooraf op vijf gouden medailles ingeschaald. Het databureau moet de algoritmes dus iets aanpassen, want het heeft Nederland onderschat. Nederland won namelijk zes keer goud op de schaatsbaan.

De verwachting was dat Thomas Krol goud zou pakken op de 1000 meter en de 1500 meter, terwijl ook Schouten een dubbelslag zou slaan op de 3000 meter en de 5000 meter. Verder zouden de mannen van de ploegenachtervolging olympisch kampioen worden om zo op vijf keer goud te komen.

Krol in plaats van Nuis

Zoals we inmiddels weten was het niet Krol die de 1500 meter won, maar Kjeld Nuis. Voor Nederland maakt dat natuurlijk geen verschil. Wat tegenviel was natuurlijk de ploegenachtervolging bij de mannen, die in plaats van met goud met lege handen stonden. Gelukkig waren er twee onderschatte vrouwen om dit verlies goed te maken.

Hoeveel mensen kunnen zeggen dat ze onderschat zijn met een voorspelling van twee gouden medailles? Irene Schouten kan dat. Na het succes op de 3000 en 5000 meter waren haar Olympische Spelen al geslaagd en vandaag maakte ze het plaatje helemaal compleet op de massastart. Met drie gouden medailles overtreft Schouten de verwachtingen.

Hou altijd rekening met Wüst

Een andere Nederlandse vrouw werd, ondanks alle wereldprestaties in het verleden, vooraf toch niet op waarde geschat. Ireen Wüst zou op haar laatste Olympische Spelen volgens Gracenote geen gouden medaille winnen.

Na al die jaren heeft de data nog steeds niet geleerd dat er altijd rekening gehouden moet worden met de succesvolste Nederlandse olympiër ooit. Wüst pakte op de 1500 meter haar zesde olympische titel en bewees daarmee het ongelijk van Gracenote.

Totaalaantal medailles

Waar Nederland het beter deed dan verwacht als het gaat om het hoogst haalbare, was dit bij de medailles van andere kleuren niet het geval. Het schaatsen zou vijftien medailles opleveren, maar dit werden er twaalf.

Met name op de 1000 meter hebben Hein Otterspeer en Kai Verbij kansen laten liggen en dat de mannen van de ploegenachtervolging niet eens het podium zouden halen, hadden weinig mensen aan zien komen.

Met zes keer goud, vier keer zilver en twee keer brons staat Nederland wel ruim bovenaan in de medaillespiegel, zoals in het verleden wel vaker het geval is geweest. De laatste keer dat Nederland het medailleklassement binnen het schaatsen niet aanvoerde na afloop van de Spelen was na Vancouver 2010. Zuid-Korea was toen het beste land.

Medailleklassement schaatsen Foto: Getty Images

