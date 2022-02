Twee keer zilver is het resultaat voor Patrick Roest in Peking. Nadat hij eerst op de 5.000 meter nipt was geklopt door van der Poel, was de Zweed op de 10.000 meter oppermachtig. Van der Poel reed 12:30.74, een tijd goed voor een nieuw wereldrecord. Hij was daarmee een kleine veertien seconden sneller dan Roest.

How to skate a 10k

Ad

Op de dag dat van der Poel zijn gouden medaille in ontvangst nam kwam hij met een 62-pagina tellend document over hoe je je perfect kan voorbereiden voor een tien kilometer. In het staat uitgelegd welke trainingsschema's van der Poel heeft doorlopen om zich zo perfect mogelijk voor te bereiden op de 10.000 meter.Niet voor de kleine spelers zeg maar...

Beijing 2022 Beijing 2022 | Roest gehuldigd voor zilveren medaille op 10km EEN UUR GELEDEN

WAAR KIJK JE?

De olympische vlam brandt! Twee weken lang worden we tijdens de Olympische Spelen getrakteerd op prachtige topsport terwijl er wordt gestreden om olympische medailles. Iedere minuut van de Olympische Spelen Beijing 2022 zie je op discovery+ . Kijk alle streams van alle onderdelen van start tot finish. Tot 20 februari betaal je €29.99 voor een jaar lang sport.

Beijing 2022 Men's 500m - Beijing 2022 - Olympische hoogtepunten 3 UUR GELEDEN