Schaatsen

Beijing 2022 | Schouten door naar finale, exit voor Takagi

Irene Schouten plaatst zich zonder problemen voor de finale van de massastart. Het verhaal van deze race is de valpartij van Nana Takagi. De olympisch kampioene van PyeongChang 2018 kwam ten val in de laatste bocht van de race. Ook had de Japanse nog geen punten gepakt in de sprints onderweg. Er komt hoe dan ook een nieuwe olympisch kampioen massastart op deze Spelen van Beijing 2022.

00:00:49, een uur geleden