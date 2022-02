Wüst is al vier jaar lang de succesvolste olympiër in de geschiedenis van Nederland. Met vijf gouden, vijf zilveren en een bronzen medaille staat ze op eenzame hoogte. Bovendien is er nooit een schaatser geweest die zo veel medailles wist te behalen in een carrière. Met elf stuks is Wüst ook internationaal dus de meest succesvolle schaatser ooit op de Spelen.

Het begon allemaal in Turijn toen Wüst als negentienjarige verrassend de 3000 meter won en de jongste olympische kampioene uit Nederland ooit werd. Vier jaar later was het raak in Vancouver op de 1500 meter en in Sotsji pakte ze de dubbelslag. Wüst won goud op de 3000 meter en was de beste met de ploegenachtervolging.

Ad

Beijing 2022 Beijing 2022 | Ireen Wüst gaat voor goud in Peking EEN UUR GELEDEN

Geen topfavoriete

Vier jaar geleden in Pyeongchang was Wüst geen topfavoriete, maar toch was ze weer de beste op de 1500 meter. Ze bleef Niho Takagi voor en dat zal ze vandaag opnieuw moeten doen als ze geschiedenis wil schrijven. Takagi is dit seizoen ongenaakbaar op de schaatsmijl en begint als torenhoog favoriet aan de wedstrijd.

Een olympische titel van Wüst zou niet alleen olympische winterhistorie betekenen, ook in de geschiedenis van de Olympische Spelen als geheel zou het een unieke prestatie zijn. Wüst zou de eerste vrouw zijn die zo'n indrukwekkende reeks van vijf titels op rij neerzet. Tel daarbij op dat het schaatsen en bijzonder fysieke sport is en het maakt de loopbaan van Wüst nog indrukwekkender.

Vanochtend komt Wüst in rit 12 in actie. Haar directe tegenstander is de Canadese Ivanie Blondin, die ook kanshebber is voor de medailles. De meeste concurrenten van Wüst komen pas na haar in de baan. Het is te hopen dat ze, net als vier jaar geleden, een tijd kan neer zetten waar iedereen zich op stuk bijt.

Waar kijk je?

De olympische vlam brandt! Twee weken lang worden we tijdens de Olympische Spelen getrakteerd op prachtige topsport terwijl er wordt gestreden om olympische medailles. Iedere minuut van de Olympische Spelen Beijing 2022 zie je op discovery+ . Kijk alle streams van alle onderdelen van start tot finish. Tot 20 februari betaal je €29.99 voor een jaar lang sport.

Beijing 2022 Beijing 2022 | Familie Patrick Roest leeft mee met dramatische 5000 meter 14 UUR GELEDEN