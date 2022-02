Krol is enorm trots en blij op zijn overwinning op de 1000m van Beijing 2022. "Het is een droom die uitkomt. Dit had natuurlijk ook twee keer goud kunnen zijn, als ik dan toch kritisch blijf, maar ik heb echt mijn best gedaan."

"Mijn 1500m was ook gewoon super goed en helaas was iemand anders gewoon net iets beter op die afstand, maar dat ik de Spelen kan afsluiten met een gouden plak is echt fantastisch. Dit is toch iets waar je jarenlang naar uitkijkt en de 20 jaar lang die ik al schaats voor wil werken."

Alles geven

Op de vraag wat er op dit moment vooral overheerst bij Krol, teleurstelling voor het zilver of blijheid van het goud, was de Nederlander heel stellig over. "Het enige wat ik kon doen is gewoon alles geven. De juiste race op het juiste moment laten zien. Dat heb ik op de 1500m ook gedaan en ik kan mij daar niks verwijten."

"Ik weet dat ik daar niks heb laten liggen. Natuurlijk is er dan teleurstelling dat ik geen goud heb, maar ik kan er wel gewoon echt heel trots op zijn. Kjeld (Nuis) was die dag gewoon beter."

Carrière geslaagd

Voor veel sporters is hun carrière geslaagd als ze de Olympische Spelen halen. Laat staan het goud winnen. Thomas Krol kijkt daar anders tegenaan: "dat hangt niet van één wedstrijd af. Als ik voordat ik met schaatsen begon had geweten dat ik ooit wereldkampioen zou worden had ik ook gezegd ja dat is een geslaagde carrière, maar dan wil je ook meer. Olympisch goud is het allermooiste wat je kan bereiken in je leven. Dat mijn carrière geslaagd is dat is een feit. Maar over anderhalve week sta ik ook gewoon aan de start van het WK-sprint."

Kai Verbij kende een ongelukkige rit . De Nederlander leek goed op weg, maar moest op de wissel inhouden om voorrang te geven aan Laurent Dubreuil. "Ik moet eerlijk bekennen dat ik vooral op Laurent Dubreuil aan het letten was omdat hij onder mijn tijd zat. Ik wist wel dat hij zou instorten op het eind alleen de vraag was hoeveel dat zou gebeuren. Hij kwam toch redelijk dichtbij."

"Uit het niets zag ik toen Kai (Verbij) overeind komen op de kruising en ik dacht echt: wat is daar gebeurd? In een flits denk je heel eerlijk ook: 'dat is er één minder die je van het goud af kan houden'. Ik kon tijdens de race van Dubreuil alleen maar denken aan: 'laat het verschil van groen naar rood gaan alsjeblieft'. Pas later denk je: oh shit Kai, wat zonde."

Kai & Krol

Verbij en Krol zijn vaak op elkaar aangewezen. Zo ook deze Spelen. "Ik kom net bij Kai vandaan. Ik deel met hem dit appartement. We zijn beste vrienden. We gaan vaak op vakantie samen. We zijn ploeggenoten en we kennen elkaar door en door. Ik had hem veel meer gegund en het was fantastisch geweest als hij samen met mij op het podium had kunnen staan. Ik denk vooral dat hij pech heeft gehad met de loting in dat opzicht."

Het goud van Thomas Krol is de eerste gouden medaille van Team Jumbo-Visma op het ijs. Voor zo'n grote ploeg komt daar vaak extra druk bij kijken. Krol zag dat echter anders: "Helemaal geen druk. Ik ben hier voor mijzelf. Om het beste uit mezelf te halen. Om zelf goud te winnen. Ondanks dat de 1500m zilver was heb ik dat daar ook al laten zien. Dus daar hoef ik mij helemaal niet voor te schamen."

"Het is natuurlijk jammer dat de ploeg nog geen goud had gewonnen, maar er zijn natuurlijk meerdere factoren in het geding. Als Nils van der Poel thuis was gebleven hadden we al twee keer goud gehad en ik reed een fantastische 1500, maar als Kjeld (Nuis) beter is dan moet ik daar mee leven. Die team pursuit is inmiddels wel genoeg over gezegd. Tuurlijk is het heel mooi voor de ploeg, maar ik ervoer geen extra druk. Ik was met mijzelf bezig."

Labrador Krol

De moeder van Krol omschreef hem als een labrador, aardig en lief, terwijl je soms juist als topsporter een killersinstinct moet hebben. Krol heeft daar sinds zijn overstap naar zijn nieuwe ploeg een ontwikkeling in doorgemaakt: "Ik heb gewoon een andere persoonlijkheid dan andere. Op het ijs moest ik wel leren om af en toe even mijn tanden te laten zien. Dat moest ik leren toen ik vier jaar geleden bij deze ploeg kwam en dat is wel één van de sleutels van mijn succes is geweest. Ik plaatste mijzelf soms wat op de achtergrond en ik heb moeten leren om soms ook was egoistischer te zijn."

