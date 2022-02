Beijing 2022

Krol was blij met zijn tweede plek, maar geeft ook meteen aan dat hij voor meer naar Peking gekomen is: ''Het was altijd mijn droom om een medaille te winnen op de Olympische Spelen. Dat ik hier een zilveren medaille win, is natuurlijk gewoon fantastisch. Ik kom natuurlijk voor goud. Het is jammer dat dat niet gelukt is. Maar met het niveau dat ik vandaag heb laten zien. heb ik gewoon hele goede papieren voor de duizend meter. Dus daar zie ik met veel vertrouwen naar uit.''

Krol baalde er nog het meest van dat zijn grootste supporters er niet bij konden zijn in Peking: ''Het is natuurlijk ontzettend jammer dat mijn familie hier door corona niet kan zijn. Het was ook hun droom om mij op de Spelen te kunnen zien. Ik weet dat ze met zijn allen voor de TV zitten. Mijn vriendin en mijn ouders zullen in heel veel spanning hebben gekeken, dus ik ben blij om ze straks met het goede nieuws te kunnen bellen.''

Aanstaande vrijdag gaat Krol in de herkansing op de 1000 meter. Op papier maakt hij op deze afstand nog meer kans op goud. Hij staat bovenaan het wereldbekerklassement op de 1000 meter en hij heeft vrijdag sowieso geen last van Kjeld Nuis. Nuis won vier jaar geleden ook de kilometer, maar wist zich dit keer niet te plaatsen. De concurrentie komt desondanks vooral uit eigen land in de vorm van Kai Verbij en Hein Otterspeer. De 1000 meter is vrijdag vanaf 09:00 uur live te zien op Eurosport en discovery+.

