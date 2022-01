Maar ongeluk zit in een klein hoekje. Direct uit de eerste bocht verloor de Amerikaanse haar balans. Wonder boven wonder wist ze alsnog een derde plaats uit het vuur te slepen, maar er zijn slechts twee plaatsen te vergeven. Ze hoopte op nieuwe poging, maar dit is alleen toegestaan als een atleet valt. Dat deed ze niet.

'ik heb het verpest, dit is volledig mijn schuld', blikt Jackson terug in een interview met USA Network. 'Je moet vallen om een herstart te krijgen. In de 500m is het verliezen van je balans genoeg om je uit de wedstrijd te halen. Misschien had ik mijzelf moeten laten vallen'.

Ad

Alle hoop voor Erin Jackson om nu deel te nemen aan de spelen lijkt te zijn vergeven. Alleen een opgave van Brittany Bowe of Kimi Goetz kan daar verandering in brengen.

Beijing 2022 Schaatsen | "Niet aan zien komen, maar ben vereerd" - Kramer over massastart GISTEREN OM 18:16

We hoeven niet ver terug te denken voor een vergelijkbare situatie. Dai Dai N'tab behoorde vier jaar geleden ook bij de favorieten voor de Olympische Spelen van Pyeongchang. Met twee valse starts op het OKT verloor toen de Nederlander zijn kansen op olympisch eremetaal.

Beijing 2022 Beijing 2022 | Alles wat je moet weten over de massastart en de ploegenachtervolging 05/01/2022 OM 16:54