Beijing 2022

Sinds 2015 werd Gui Minhai, een in Hong Kong actieve boekverkoper die in China ter wereld kwam, maar ook over een Zweeds paspoort beschikt, meermaals vervolgd in zijn geboorteland. Hij zou betrokken zijn geweest bij een fataal auto-ongeluk. Inmiddels zit hij een 10-jarige gevangenisstraf uit.

DIPLOMATIEKE REL

In Zweden werd getwijfeld aan de rechtsgeldigheid van zijn volgens sommigen afgedwongen bekentenis. Het zorgde voor een heuse diplomatieke rel tussen de twee landen, waarbij zelfs de Zweedse ambassadeur werd teruggeroepen.

KRITIEK

Officials hadden de atleten in China laten weten dat kritische geluiden streng bestraft zouden worden. Dat bracht Van der Poel ertoe tijdens de Spelen te zwijgen, maar sindsdien is hij des te vocaler. Al kort na thuiskomst had Nils van der Poel zich kritisch uitgelaten over het Chinese regime. Hij zei het verschrikkelijk vinden dat de Olympische Spelen zijn toegewezen aan een land met een regime als dat van China.

Met zijn laatste gebaar wil de Zweedse schaatser de gedachten aan Chinese politieke gevangenen als Gui levend houden. "Ik realiseer me dat Gui Minhai niet hierom vrijgelaten zal worden of dat de Chinese bevolking bevrijd zal worden van het juk waaronder ze leven, maar ik geloof heel erg in vrijheid van meningsuiting."

GUI

Van der Poel leerde in aanloop naar de Spelen over de situatie van Gui, die ontvoerd werd door Chinese beveiligers terwijl hij door Zweedse diplomaten naar de hoofdstad begeleid werd. De gedachten dat dit een landgenoot kon overkomen, beangstigde Van der Poel, zo liet hij weten.

In het bijzijn van een journalist van de New York Times overhandigde de eigenzinnige stayer zijn gewonnen medaille aan Angela Gui. Dat gebeurde in het Engelse Cambridge, waar de 28-jarige Gui studeert.

