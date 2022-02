"Iedereen wil natuurlijk de beste ijskwaliteit hebben. Voor de langere afstanden is hard ijs veel beter. Bij de sprint vind ik wat meer grip en zacht ijs juist fijner."

"Dat schijnbaar de ijsmeester alleen voor de Nederlanders het ijs zo snel maakt op die manier zoals zij dat graag willen, dat denk ik niet."

Ad

"Ik denk dat dat stukje verkeerd vertaald is. Zo'n ijsmeester moet tijdens de Spelen gewoon neutraal zijn."

Beijing 2022 Beijing 2022 | “Van der Poel moet zich richten op schaatsen” - Friesinger twijfelt niet aan ijsmeest 2 UUR GELEDEN

Mark Messer, één van de allerbeste ijsmeesters

"De ijsmeester is Mark Messer, één van de allerbeste ijsmeesters. Hij wordt bij Calgary om een fijne ijsvloer te maken."

"IJskwaliteit is belangrijk en ik weet zeker dat het voor iedereen gelijk is. Nils van der Poel moet zich concentreren op de 10 kilometer."

"Ik snap dat hij heel enthousiast was en geïrriteerd over deze uitspraken, maar een harde ijsvloer is voor de lange afstanden fijn en voor iedereen. Niet alleen voor de Nederlanders."

"Iedereen probeert het beste voor zijn ploeg te doen. Het beste materiaal, de beste trainingsmogelijkheden. Het moet fair blijven en ik denk dat het in dit geval met het ijs ook fair is."

Beijing 2022 Beijing 2022 | "Over vier jaar ga ik voor goud" - Sanne in 't Hof vol vertrouwen na olympisch debuut EEN UUR GELEDEN