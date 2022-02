Schaatsen

Beijing 2022 | Van der Poel rijdt een perfect opgebouwde race voor olympische titel

Nils van der Poel is de olympische kampioen op de 5000 meter langebaanschaatsen. De Zweed was vantevoren aangewezen als topfavoriet, maar stuk voor stuk beten de deelnemers zich stuk op de tijd van Patrick Roest. Dat leek ook te gebeuren met Nils van der Poel, maar de Zweed had nog snelheid in de benen in de laatste rondes en maakte zo zijn favorietenrol waar.

