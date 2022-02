Schaatsen

Beijing 2022 | Verbij mist medaille door hopeloze wissel

Drama op de 1000 meter! Favoriet Kai Verbij kon in de slotrace een medaille op zijn buik schrijven na een horrorkruising. Verbij kwam precies verkeerd uit en zou de Canadees in de weg hebben gezeten als hij daadwerkelijk was gewisseld. De Nederlander hield in, wat het einde van zijn medailleaspiraties betekende. Goud was er daardoor voor Thomas Krol.

00:01:32, 2 uur geleden