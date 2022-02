Beijing 2022

De tegenstander van Verbij was Laurent Dubreuil. De Canadees opende zeer snel en dat zag Verbij ook. "De eerste 600 meter waren op zich wel oké. Het was niet geweldig, maar ook niet slecht. Laurent Dubreuil schaatste heel erg snel en dan doe je gewoon niet mee en kom ik in de problemen."

"Ik kwam de laatste binnenbocht uit en ik zat naast hem. Hij had een hogere topsnelheid dan ik. Toen wist ik dat ik overeind moest komen, anders zou ik zijn rit verpesten. Zo'n klootzak ben ik niet", aldus de regerend wereldkampioen.

Na afloop leek Verbij zijn lot redelijk snel te accepteren. "Ik ben niet per se boos. Ik heb wel verdriet natuurlijk, omdat op zo'n moment moet gebeuren. Dat is gewoon balen, maar dat is ook topsport."

