Beijing 2022

''Dit was mijn hoofddoel drie jaar geleden. Uiteindelijk heeft het al mijn verwachtingen overtroffen en daar ben ik enorm blij mee."

"De support van thuis betekent heel veel voor me. Je doet dit voor de mensen van wie je leert en dat zijn mijn vrienden. Dit is voor hen."

"Patrick had een tijd van 12:44 dus ik wist dat ik die zeker wel ging pakken. Mijn streeftijd was tussen de 12:38 en 12:35. Technisch was het niet mijn allerbeste race uit mijn leven maar fysiek zit het helemaal goed. Ik wilde niet riskeren dat ik te snel startte, maar toen ik nog vijf rondes te gaan had was het wereldrecord in zicht en richtte ik mijn pijklen daar op.

