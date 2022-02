Beijing 2022

Premium Schaatsen 1000m | Vrouwen 09:25-11:03

In dit artikel worden updates geplaatst tot en met het einde van de 1000 meter.

Vier jaar geleden was het Jorien ter Mors die in een olympisch record het goud veroverde namens Nederland. Ter Mors slaagde er helaas niet in om zich opnieuw te plaatsen voor de Olympische Spelen en dus krijgen we sowieso een nieuwe winnares.

De Japanse vrouwen Nao Kodaira en Miho Takagi waren in Pyeongchang goud voor zilver en brons. Zij zijn er allebei nog wel bij en zullen ongetwijfeld azen op een verbetering van deze prestatie.

Namens Nederland is Jutta Leerdam de grootste troef. Leerdam werd in 2020 wereldkampioen op deze afstand en heeft dus al laten zien dat ze kan winnen. Ireen Wüst won in 2014 zilver op de 1000 meter, maar de kans dat ze dit kan herhalen lijkt klein. het zijn wel de laatste slagen van de indrukwekkende olympische loopbaan van de Nederlandse. Wellicht dat dit iets extra's in haar losmaakt. Ook van Antoinette de Jong mag niet te veel verwacht worden. De Jong is tot nu toe niet in briljante vorm in Peking en dit is bovendien niet haar favoriete afstand.

Brittany Bowe is, zoals wel vaker, topfavoriet. De 31-jarige Bowe moet het nog altijd doen met slechts een bronzen medaille in haar olympische loopbaan. Kan ze het dit keer wel waarmaken op het moment dat het er echt omgaat? Je ziet het vanaf 09:30 uur live op Eurosport en discovery+.

Loting

Rit 1: Alexa Scott (CAN) - Sandrine Tas (BEL)

Rit 2: Mihaela Hogas (ROE) - Ellia Smeding (GBR)

Rit 3: Ekaterina Sloeva (WRL) - Antoinette de Jong (NED)

Rit 4: Vanessa Herzog (OOS) - Ragne Wiklund (NOO)

Rit 5: Hanna Nifantava (WRL) - Qi Yin (CHI)

Rit 6: Nadezhda Morozova (KAZ) - Maddison Pearman (CAN)

Rit 7: Nikola Zdrahalova (TSJ) - Hyun Yung Kim (KOR)

Rit 8: Minsun Kim (KOR) - Karolina Bosiek (POL)

Rit 9: Yu Ting Huang (TPE) - Jingzhu Jin (CHI)



Dweilpauze



Rit 10: Olga Fatkulina (RUS) - Yekaterina Aidova (KAZ)

Rit 11: Kimi Goetz (USA) - Jutta Leerdam (NED)

Rit 12: Andzelika Wojcik (POL) - Ireen Wüst (NED)

Rit 13: Miho Takagi (JAP) - Angelina Golikova (RUS)

Rit 14: Qishi Li (CHI) - Nao Kodaira (JAP)

Rit 15: Daria Kachanova (RUS) - Brittany Bowe (USA)

