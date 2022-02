Beijing 2022

Premium Schaatsen 500m | Mannen 09:48-10:53

Dit artikel wordt tijdens de ploegenachtervolging vrouwen en 500 meter voor mannen aangevuld met updates over de Nederlanders.

Achtergrond

De 500 meter wordt sinds Pyeongchang niet meer over twee omlopen verreden. Net als op de andere afstanden hebben de schaatsers maar één kans om een toptijd neer te zetten. Dit verhoogt de spanning, maar het zorgt er ook voor dat een minuscuul foutje het verschil kan betekenen tussen een gouden medaille en een plek buiten het podium. De kans op een verrassende winnaar is groot en dat hoeft voor Nederland niet nadelig te zijn.

Op de 500 meter wordt Nederland naast Thomas Krol (inderdaad, de man van zilver op de 1500 meter) en Kai Verbij verrassend vertegenwoordigd door Merijn Scheperkamp. Scheperkamp is pas 21 jaar oud en schaatst nog voor de juniorenploeg van Jumbo-Visma. Op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) zette hij in de tweede omloop een geweldige tijd van 34.45 neer, waardoor hij favoriet Dai Dai N'tab voorbleef.

Vier jaar geleden was het de Noor Havard Lorentzen die er met het goud vandoor ging. De afgelopen jaren presteert Lorentzen echter weinig meer. Hij is veel geblesseerd en naar eigen zeggen heeft hij niet meer dezelfde honger naar succes als vroeger.

Topfavoriet is de Canadees Laurent Dubreuil. Dubreuil is erg constant en was dit seizoen met afstand de beste rijder op de 500 meter. De concurrentie komt vooral uit Japan. Wataru Morishege, Tatsuya Shinhama en Yuma Marakami kennen ook een goed seizoen en zijn allemaal in staat om te winnen.

Interessant aan de groep favorieten is dat ze allemaal nog nooit in de buurt kwamen van een olympische medaille. Al met al kan het vanaf 09:53 uur alle kanten op tijdens de 500 meter!

Loting 500 meter

Rit 1: Gelinas (CAN) - Kleba (USA)

Rit 2: Arzhanikov (KAZ) - Kersten (GB)

Rit 3: THOMAS KROL - Rosanelli (ITA)

Rit 4: Junio (CAN) - Bosa (ITA)

Rit 5: Magnussen (NOR) - Stolz (USA)

Rit 6: Liiv (EST) - Dufter (DUI)

Rit 7: Gao (CHI) - Zurek (POL)

Rit 8: Yang (CHI) - MERIJN PEPERKAMP

Rit 9: Murashov (RUS) - KAI VERBIJ

Rit 10: Kania (POL) - Cha (ZKO)

Rit 11: Kim (ZKO) - Lorentzen (NOR)

Rit 12: Golovatsiuk (BEL) - Michalski (POL)

Rit 13: Murakami (JAP) - Arefyev (RUS)

Rit 14: Mushtakov (RUS) - Morishige (JAP)

Rit 15: Dubreuil (CAN) - Shinhama (JAP)

Ploegenachtervolging

Behalve de 500 meter staat ook de kwartfinale bij de ploegenachtervolging voor vrouwen op het programma. Nederland neemt het op tegen Noorwegen, waarbij het van belang is om tot de vier tijdsnelsten te horen voor een plekje in de halve finale. Snellere ploegen komen daarin uit tegen langzamere ploegen.

09:00 uur dus gelijk al iets op het spel voor Er staat indirect omdus gelijk al iets op het spel voor Antoinette de Jong Irene Schouten en Ireen Wüst , die de basisopstelling vormen. Dit trio is stuk voor stuk al in het bezit van medailles – Schouten en Wüst wonnen zelfs al goud – dus er mag iets worden verwacht!

Loting ploegenachtervolging vrouwen

Rit 1: Japan - China

Rit 2: Noorwegen - NEDERLAND

Rit 3: Belarus - Canada

Rit 4: Polen - Rusland

