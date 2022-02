Premium Schaatsen Ploegenachtervolging | Kwartfinale Mannen 13:55-14:51

Premium Schaatsen 500m | Vrouwen 14:51-15:58

Ad

Beijing 2022 Beijing 2022 | Nils van der Poel stopt voor derde keer met schaatsen EEN UUR GELEDEN

Dit artikel wordt bijgewerkt tussen de start van de ploegenachtervolging en het einde van de 500 meter.

Achtergrond

Net als bij de mannen wordt ook bij de vrouwen de 500 meter sinds de vorige Olympische Spelen maar over één omloop verreden. Dit vergroot de kans op een verrassing, maar veel mag er niet van de Nederlandse vrouwen verwacht worden.

Femke Kok en Michelle de Jong gaan het proberen op de kortste afstand, maar beide vrouwen kwamen dit seizoen niet in de buurt van het niveau van de wereldtop. Kok en De Jong zijn pas 20 en 22 jaar oud. Het gaat in Peking dus vooral om het opdoen van olympische ervaring. Ondertussen liggen de kansen voor Jutta Leerdam vooral op de 1000 meter en is de kortste sprintafstand een opwarmertje.

De wereldtop is tegenwoordig behoorlijk breed bij de vrouwen. De tijden dat Sang-hwa Lee alles won, zijn voorbij. Drie vrouwen steken er op dit moment bovenuit. Dit zijn de Amerikaanse Erin Jackson, de Russische Angelina Golikova en de Japanse Nao Kodaira.

14:55 uur ’s middags wordt verreden. Prime time thuis in Amerika! Overigens mag Jackson werd op de Olympische Spelen van 2018 nog 24e op de 500 meter, maar de afgelopen vier jaar boekte ze veel progressie. Voor de 29-jarige sprintster is dit het moment om te oogsten. Haar rol als favoriet is de reden dat de 500 meter vrouwen pas om’s middags wordt verreden. Prime time thuis in Amerika! Overigens mag Jackson haar vriendin Brittany Bowe onwijs dankbaar zijn dat ze aan de start kan verschijnen. Dankbaar? Dat is Jackson ook. Bowe maakte een groots gebaar

Een olympische medaille wist Golikova nog niet te winnen, maar ze is wel regerend wereldkampioen op dit onderdeel. Voor Golikova geldt ook dat dit misschien wel dé kans is om haar carrière te bekronen met olympisch goud. Tenslotte is Kodaira nog altijd één van de favorieten. De 35-jarige Japanse verdedigt haar olympische titel in Peking, op wat waarschijnlijk haar laatste Spelen worden. Kodaira is een absolute grootheid op de 500 meter.

Van de zeven beste 500 meters ooit gereden, staan er zes op haar naam. Ongelukkig voor Kodaira is dat uitgerekend dat allersnelste tijd ooit niet van haar is. Die staat nog altijd op naam van de in 2019 gestopte Sang-hwa Lee.

Loting 500 meter vrouwen

Rit 1: Hogas (ROE) - Rodriguez (ARG)

Rit 2: Tas (BEL) - Samsonsen (NOR)

Rit 3: Zdrahalova (TSJ) - Ripsrud (NOR)

Rit 4: Herzog (OOST) Takagi (JAP)

Rit 5: Hudey (CAN) - Bowe (USA)

Rit 6: Aydova (KAZ) - Huang (TAI)

Rit 7: Jin (CHI) - JUTTA LEERDAM

Rit 8: McLean (CAN) - MICHELLE DE JONG

Rit 9: FEMKE KOK - McDougall (CAN)

Rit 10: Go (JAP) - Kim (ZKO)

Rit 11: Goetz (USA) - Kachanova (RUS)

Rit 12: Tian (CHI) - Nifantava (BEL)

Rit 13: Golikova (RUS) - Kodaira (JAP)

Rit 14: Jackson (USA) - Ziomek (POL)

Rit 15: Fatkulina (RUS) - Wojcik (POL)

Ploegenachtervolging mannen

Voorafgaand aan de 500 meter bij de vrouwen wordt de kwartfinale ploegenachtervolging bij de mannen verreden. De start is om 09:00 uur en Nederland komt uit tegen Canada. Het format is hetzelfde als bij de vrouwen. Acht ploegen strijden zondag om een plekje in de halve finale, die later wordt verreden.

Het Nederlandse trio bestaat uit Marcel Bosker, Sven Kramer en Patrick Roest. Nederland mag zichzelf favoriet noemen voor het goud. Als er niets misgaat, heeft TeamNL met Bosker en Roest twee snelle jongens en met Kramer een motor in de ploeg.

Het valt wel te hopen dat er onderling meer chemie is dan bij de vrouwen, want die lijken (ondanks de individuele medailles) nog niet echt de juiste afstelling te hebben gevonden. Desondanks is een plekje in de halve finales een feit.

Loting ploegenachtervolging mannen

Rit 1: Zuid Korea - Italië

Rit 2: NEDERLAND - Canada

Rit 3: Verenigde Staten - Noorwegen

Rit 4: China - Russische atleten

Waar kijk je?

De olympische vlam brandt! Twee weken lang worden we tijdens de Olympische Spelen getrakteerd op prachtige topsport terwijl er wordt gestreden om olympische medailles. Iedere minuut van de Olympische Spelen Beijing 2022 zie je op discovery+ . Kijk alle streams van alle onderdelen van start tot finish. Tot 20 februari betaal je €29.99 voor een jaar lang sport.

Beijing 2022 Beijing 2022 | Nils van der Poel blijft verbazen en deelt trainingsschema’s 4 UUR GELEDEN