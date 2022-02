Beijing 2022

Premium Schaatsen 1500m | Mannen 11:25-13:08

Dit artikel wordt aangevuld zodra de 1500 meter mannen van start gaat.

Achtergrond

Na Ireen Wüst is het woord nu aan Kjeld Nuis. Nuis kende een wat wiebelige voorbereiding op deze Winterspelen en even dreigde het tijdens het Olympisch Kwalificatie Toernooi (OKT) mis te gaan, maar hij ligt nog altijd op koers voor het verdedigen van zijn olympische titel op de 1500 meter.

Nuis is er ongetwijfeld op gebrand om goed te presteren op de 1500 meter, aangezien het niet lukte om een startbewijs af te dwingen op de 1000 meter. Alle ballen staan op de schaatsmijl! Het zal echter zeker niet vanzelf gaan voor Nuis, want de concurrentie is stevig.

Alleen al Thomas Krol en Marcel Bokser zijn twee rijders die je niet zomaar naar huis schaatst. En dat zijn nog maar de Nederlanders. Krol is regerend wereldkampioen op de schaatsmijl, maar de laatste tijd lijkt deze afstand eigenlijk niet iets te lang voor hem.

Mantia

Van Bosker mag niets verwacht worden. Bosker plaatste zich niet op eigen kracht voor de Spelen, maar is aangewezen vanwege zijn waarde op de ploegenachtervolging.

De concurrentie komt vooral uit Noord-Amerika en Azië. De Amerikaan Joey Mantia is dit seizoen de beste man op deze afstand. Zijn status als kanshebber is ook de reden dat de 1500 meter pas om 11:30 uur begint – zeker twee uur later in vergelijking met andere afstanden – zodat de Amerikanen hun troef op een beetje redelijke plaatselijke tijd aan het werk kunnen zijn.

Los van Mantia deden de Chinees Ning, Canadees Connor Howe en Zuid-Koreaan Min Seok Kim het goed in aanloop naar de Spelen. Dit zijn drie gevaarlijke klanten die Krol en Nuis goed in de gaten moeten houden.

Loting

Rit 1: Peter Michael (NZL)

Rit 2: Haralds Silovs (LET) - Antoine Gelinas-Beaulieu (CAN)

Rit 3: Ruslan Zakharov (RUS) - Seonghyeon Park (ZKO)

Rit 4: Cornelius Kersten (GB) - Marcel Bosker (NED)

Rit 5: Dmitriy Morozov (KAZ) - Ziwen Lian (CHI)

Rit 6: Alessio Trentini (ITA) - Haotian Wang (CHI)

Rit 7: Daniil Aldoshkin (RUS) - Casey Dawson (USA)

Rit 8: Mathias Voste (BEL) - Tyson Langelaar (CAN)

Dweilpauze

Rit 9: Emery Lehman (USA) - Sergei Trofimov (RUS)

Rit 10: Thomas Krol (NED) - Peder Kongshaug (NOO)

Rit 11: Kim Min-seok (ZKO) - Kjeld Nuis (NED)

Rit 12: Kristian Ulekleiv (NOO) - Bart Swings (BEL)

Rit 13: Seitaro Ichinohe (JAP) - Joey Mantia (USA)

Rit 14: Takuro Oda (JAP) - Zhongyan Ning (CHI)

Rit 15: Allan Dahl Johansson (NOO) - Connor Howe (CAN)

