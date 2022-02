Schaatsen

Beijing 2022 | "Voor de 3000 meter voelde ik meer druk" - Schouten was niet bezig met verwachtingen

Irene Schouten had zich voorafgaand aan de 5000 meter niet druk gemaakt om de hoge verwachtingen. De druk was er vanaf toen ze zaterdag de 3000 meter had gewonnen. Ze ging daarom ontspannen de langste afstand in. Uiteindelijk zette ze een ijzersterke race neer die opnieuw leidde tot een gouden medaille.

00:01:08, 2 uur geleden