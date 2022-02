Beijing 2022

Dit heeft alles te maken met het tijdsverschil tussen Peking, Europa en de Verenigde Staten. Amerikanen zijn over het algemeen niet erg geïnteresseerd in langebaanschaatsen en daarom worden de wedstrijden vooral aan het einde van de middag lokale tijd verreden. Hierdoor kan Europa tijdens het ontbijt naar schaatsen kijken, terwijl de men in de Verenigde Staten nog op één oor ligt.

Op de 500 meter bij de vrouwen is dit echter anders. Op deze afstand hebben de Amerikanen met Erin Jackson een spectaculaire nieuwe superster in de gelederen. Jackson is 29 jaar, maar brak in 2021 pas echt door. Toen het hek eenmaal van de dam was, ging het ook snel met de Amerikaanse, die vanuit het inline-skaten overstapte naar het schaatsen.

Een droom in duigen?

Jackson won dit jaar dit wereldbeker op de 500 meter door vier van de acht wedstrijden de snelste tijd neer te zetten. Het was duidelijk dat Jackson de grote favoriete voor goud zou zijn, maar tijdens de Amerikaanse kwalificatiewedstrijden leek de olympische droom in duigen te vallen. Jackson maakte een misslag op de 500 meter en kon ternauwernood overeind blijven. Jackson werd derde en dat was niet genoeg voor een startbewijs in Peking.

De Amerikaanse regels stellen dat een schaatser alleen aanspraak maakt op een herkansing als er daadwerkelijk sprake is van een valpartij. Omdat Jackson met kunst en vliegwerk overeind bleef, gold dit dus niet voor haar. Achteraf gaf Jackson toe dat ze zich misschien beter had kunnen laten vallen.

Erin Jackson tijdens de kwalificatie voor de 500 meter Foto: Getty Images

Gelukkig was daar even later Brittany Bowe als reddende engel. Bowe en Jackson zijn vriendinnen en kennen elkaar al lange tijd van het inline-skaten. Bowe gunde haar vriendin, die een stuk meer kans maakt op goud dan zij, haar startbewijs, waardoor Jackson alsnog naar de Spelen mocht. Een prachtig stukje sportiviteit en vriendschap, waarbij wel gezegd moet worden dat Bowe zich inmiddels al op de 1000 meter had geplaatst. Op deze afstand is ze bovendien topfavoriet.

De Amerikaanse pers smulde van het verhaal en de aandacht voor de 500 meter nam alleen nog meer verder toe. De organisatie had al lang gezien dat het op de kortste afstand de interesse van de Amerikanen kon wekken en dus werd voor het tijdstip van 22:00 uur 's avonds lokale tijd gekozen. Dit is het perfecte tussenpunt voor de drie continenten. In Peking is het laat in de avond. In Europa is het halverwege de middag en voor de oostkust van de Verenigde Staten is het 09:00 uur 's ochtends, waardoor ook zij kunnen kijken.

Wil je meer weten over het olympisch schaatstoernooi? Klik dan hier voor een uitgebreide voorbeschouwing bij de vrouwen en klik hier voor een vooruitblik op het toernooi bij de mannen.

Waar kijk je?

Het Nederlandse trio Femke Kok, Jutta Leerdam en Michelle de Jong weet dus dat de ogen van de wereld zondag 13 februari op ze gericht zijn. Niet alleen vanuit de Verenigde Staten, maar natuurlijk ook vanuit Nederland. Eurosport en discovery+ zenden alles twee weken lang live uit. Klik hier om een abonnement te nemen en mis niks.

