Beijing 2022

Volgens Schouten was een gebrek aan voorbereiding de grootste boosdoener en speelt de het probleem van de verschillende ploegen daarin een belangrijke rol: "Er ging niet iets helemaal fout, maar we trainen niet zo veel op dit onderdeel."

Ireen Wüst gaf aan dat de tegenstand niet mals was in Peking. "De andere landen zijn ook gewoon goed. Japan rijdt goede wereldbekerwedstrijden en zij hebben ook een wereldrecord. Het is niet makkelijk om de ploegenachtervolging te winnen. We hebben ons best gedaan en we hebben brons."

Groenewoud

De grootste glimlach was nog waar te nemen op het gezicht van Marijke Groenewoud, voor wie het brons op de ploegenachtervolging haar eerste olympische medaille was. Wüst is al flink gelauwerd, Schouten ook en Antoinette de Jong wist eveneens al hoe het voelde om olympisch eremetaal te doen.

Het zal Groenewoud goed doen dat ze werd opgesteld in de strijd om het brons, waardoor de bronzen medaille ook als echt van haar voelt. Groenewoud komt samen met Schouten ook nog in actie op de massastart.

Teamspirit

De ploegenachtervolging hield de gemoederen de afgelopen dagen flink bezig, wat nog eens werd uitvergroot door het verschil in plezier wat werd uitgestraald tijdens de teamonrdelen op de lange baan en bij het shorttrack. De shorttrackers liepen over van teamspirit, op de langebaan leek het er vooral aan te schorten.

De oogst is met slechts één bronzen medaille behoorlijk matig, want de mannen kwamen er op hun beurt ook niet aan te pas. Marcel Bosker, Sven Kramer en Patrick Roest verloren de troostfinale en gaven in een reactie zelfs aan dat een podiumplaats onverdiend zou zijn geweest.

