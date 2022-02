Beijing 2022 | Wüst na gouden race: "Ik realiseer het me niet"

Wüst had nog even tijd nodig om haar prestatie te laten landen: ''Ik realiseer het me nog niet echt. Er zijn zo veel emoties, vooral goede gelukkig. Het is moeilijk te omschrijven. Ik was weer heel erg nerveus tijdens de laatste races. Ik twijfelde of het goed genoeg was. Het wachten is altijd verschrikkelijk en moeilijk, maar uiteindelijk is dit het zeker waard''

De kersverse olympisch kampioene kon haar gevoel maar moeilijk onder woorden brengen. ''Het betekent heel veel voor me, maar ik realiseer me het niet. Ik voelde me al de hele week goed. Om in een olympisch record een zesde gouden medaille te winnen op vijf Olympische Spelen is echt ongelofelijk.''

Beijing 2022 | Het moment dat Ireen Wüst goud wint bij de Olympische Spelen Beijing 2022

Ondanks de vrachtlading aan ervaring die Wüst bezit, is de Nederlandse nog altijd vol zenuwen: ''Zestien jaar lang winnen op de Olympische Spelen. Dan zijn het zenuwen die eruit komen, ontlading en blijdschap en gemis. Het is alles.

Dat Ireen Wüst met deze medailles wederom geschiedenis schrijft, betekent niet dat deze hoger wordt aangeslagen dan de rest: ''Deze is net zo belangrijk als de andere vijf. Ik ben op alle zes even trots. Ze hebben alle zes een fantastisch verhaal en ik ben vooral ontzettend blij en trots dat het vandaag weer is gelukt.

Beijing 2002 | Rit, ontknoping en huldiging - Ireen Wüst wint historisch Olympisch Goud

Aan het einde nam Wüst nog even de tijd om haar grootste supporters te bedanken. ''Lieve familie, Dank jullie wel voor de support altijd. Ik hou van jullie, tot snel." Vergeet ondanks alle terechte aandacht voor Wüst overigens niet dat Antoinette de Jong ook nog eens brons won.

